Muradiye Şelalesi 29 Ekim'e hazır olacak

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye Belediyesi tarafından kentin simgelerinden olan 'Muradiye Şelalesi'nin bulunduğu sit alanı yeniden düzenleniyor. 4,5 milyon lira harcanarak yenileme çalışmaları kapsamında şelalenin bulunduğu sit alanında yürüyüş yolları ve seyir terasları bulunuyor. Alana ayrıca 13 bin adet de fidan dikildi.
Van kent merkezine 90, Muradiye ilçe merkezine ise 8 kilometre uzaklıkta bulunan Muradiye Şelalesi çevresinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan suyu, kış aylarında travertenleri andıran görünümü ile hem yaz, hem de kış aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Muradiye Şelalesi çevresinde 2 ay önce başlayan çalışmaların son aşamaya geldiği belirtildi. 4.5 milyon lira harcanarak 75 dönümlük bir alanda çalışma yürütüldüğü, bu çalışmaların da 29 Ekim'e yetiştirileceği kaydedildi.
Çalışmalar devam ederken, bu durum en çok şelale çevresinde yaşayan vatandaşları sevindiriyor. Şelale çevresinin hak ettiği görünüme kavuştuğunu anlatan İdris Yaşar, çalışmalar bittiğinde daha çok ziyaretçinin geleceğini belirterek, "Çok güzel oldu, zaten herkesçe bilinen bir yer. Yıllardır biz sürekli dile getiriyorduk ve nihayet beklediğimiz gibi bir çalışma başlatıldı. Şelale çevresinin modern bir şekilde düzenleniyor olması bizi çok sevindiriyor. Kayamak ve Belediye Başkan Vekili olan Harun Yücel'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.
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