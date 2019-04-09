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Muradiye Şelalesi baharla birlikte coştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 10:56 | Son Güncelleme

VAN'da kış aylarında donarak eşsiz bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, baharın gelişi ve kar sularının erimesiyle birlikte, coşkun bir şekilde akmaya başladı.

Muradiye Şelalesi baharla birlikte coştu

Seracettin SEÇKİN/MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'da kış aylarında donarak eşsiz bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, baharın gelişi ve kar sularının erimesiyle birlikte, coşkun bir şekilde akmaya başladı. Her mevsim ayrı güzelliğiyle dikkat çeken şelale, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
Bulunduğu ilçeden adını alan Muradiye Şelalesi, baharın gelişiyle birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Kış aylarında donan şelalenin debisi, havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte yükseldi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen şelale, özellikle fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor. Şelale, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere, her mevsim doyumsuz bir manzara sunuyor. Bol bol fotoğraf çeken turistler, şelale üzerindeki köprünün üzerinde çay içerek doğanın keyfini çıkarıyor.
'HAYRAN KALDIK'
İstanbul'dan bir grup arkadaşıyla Van'ın güzelliklerini görmek için geldiklerini belirten Feza Uygun, gezdikleri yerler arasında özellikle Muradiye Şelalesi'ne hayran kaldıklarını söyledi. Uygun, "Van'ın güzellikleri görmeye geldik. Van Kalesi, Muradiye Şelalesi'ni gezdik, akabinde Akdamar Adası'na gideceğiz. Şelaleyi çok beğendik, değişik bir atmosfer ve bir doğa harikası. İyi ki gelmişiz. Bizim için unutulmayacak bir anı oldu" dedi.

FOTOĞRAFLI

Muradiye Şelalesi baharla birlikte coştuMuradiye Şelalesi baharla birlikte coştuMuradiye Şelalesi baharla birlikte coştuMuradiye Şelalesi baharla birlikte coştu

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