Muradiye Şelalesi çevresiyle de ziyaretçilerini büyüleyecek

MESUT VAROL - Osmanlı Padişahı 4. Murat'tan adını alan ve sahip olduğu doğal güzelliklerle her mevsim ziyaretçilere görsel şölen sunan Van'ın önemli turistik değeri Muradiye Şelalesi, Muradiye Belediyesi tarafından hayata geçirilecek dev projeyle ziyaretçilerin hizmetine sunulacak.
Kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Bendimahi Çayı üzerinde bulunan Muradiye Şelalesi, 20 metre yükseklikten akan suyuyla yaz ve kış aylarında fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.
Adını Osmanlı Padişahı 4. Murat'tan alan şelale, her mevsim ayrı bir manzarayla doğaseverlerin karşısına çıkıyor.
Türkiye'nin önemli güzelliklerinden biri olan şelale, ilkbahar mevsiminde rengarenk çiçekleriyle yüzünü gösterirken, kış aylarında Pamukkale travertenlerini andıran buzdan kristalleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Çay üzerindeki yaklaşık 50 metre uzunluktaki asma köprüyle seyrine doyumsuz görüntü oluşturan şelalenin turizme istenilen düzeyde hizmet verememesi üzerine, görevlendirme yapılan Muradiye Belediyesi çalışma başlattı.
Hazırlanan proje kapsamında şelalenin karşısındaki metruk yapılar yıkılarak, yerine içerisinde yürüyüş yolları, aydınlatmalar, peyzaj, spor ve oyun alanları, restoran, tiyatro gösterisi için amfi, kamp alanları ve yöresel ürün satış noktasının yer alacağı bir merkez inşa ediliyor.
- "4,5 milyon lira harcanacak"
75 dönüm alan üzerinde hayata geçirilecek ve yaklaşık 4,5 milyon lira kaynak harcanarak hizmete sunulacak projenin, kentteki turizm potansiyeline önemli katkı sağlaması hedefleniyor.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, AA muhabirine, "Van" denildiğinde akla gelen birkaç değerden birinin Muradiye Şelalesi olduğunu söyledi.
Şelaleye bugüne kadar gerekli önemin gösterilmediğini, şelale alanında bir lavabonun bile yapılmadığını anlatan Yücel, "Gelen herkes bu konulardan şikayetçiydi. Biz de bu konunun üzerine eğildik ve kendi kaynaklarımızla Muradiye Şelalesi Projesi'ni hayata geçirdik. İnşallah ekim ayının ilk haftasında tamamlayacağız." dedi.
Yücel, projenin içeriğinde tam donanımlı bir tesis olduğunu belirterek, "Projemizi Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayıyla gerçekleştirdik. Bu anlamda doğayla da çok uyumlu bir proje. Var olan ağaçlara hiçbir şekilde dokunmayacağız. Turistlerin gelip gece konaklayacağı kamp alanı yapıyoruz. Saymakla bitiremeyeceğimiz birçok etkinlik bu projenin içerisinde yer alıyor. Halkımız memnuniyetlerini belirtiyor. İnşallah proje bittiğinde bu memnuniyetleri daha da artacak." diye konuştu.
- "İnci kefali şelaleye ilgiyi artıracak"
Yücel, şöyle devam etti:
"Önceden buranın katma değeri hiç yoktu. Gelen ziyaretçiler sadece üç dakika fotoğraf çekip gidiyordu çünkü burada yapacakları başka bir şey yoktu ama artık burayı ilçemize katma değeri yüksek bir yer haline getiriyoruz. Gelen ziyaretçilerin bir gününü harcayabileceği tesislerin olduğu bir alan inşa ediyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi bekliyoruz. Geldiklerinde kalabilecekleri ve güzel zaman geçirebilecekleri bir alan oluşturuyoruz."
Şelalenin üzerinde bulunduğu Bendimahi Çayı'nın aynı zamanda inci kefalinin göç güzergahında olduğunu ifade eden Yücel, bunun bir avantaj sağladığını dile getirdi.
Bu çayın inci kefalinin üreme alanı olduğunun altını çizen Yücel, "Her yıl haziran ayında balıklarımız Van'dan gelerek suyun tersine yüzerek kilometrelerce nehirde ilerliyor. Bu da görsel bir şölen oluşturuyor. İnci kefalinin de göç yolculuğunun burada olması şelaleye ilgiyi artıracaktır. Projenin tamamlanmasıyla gelen turist sayısının iki katına çıkmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Brunson olayında yeni gelişme: Atilla ile takas rafa kalktı
FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını
Tahran Zirvesi’nden İdlib’e çözüm çıkar mı?
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı
İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."
5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu
Sokak artasında bıçaklı saldırıya uğrayan bakkal hayatını kaybetti
Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para
Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum