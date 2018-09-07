Muradiye Şelalesi çevresiyle de ziyaretçilerini büyüleyecek

Türkiye'nin önemli güzelliklerinden biri olan şelale, ilkbahar mevsiminde rengarenk çiçekleriyle yüzünü gösterirken, kış aylarında Pamukkale travertenlerini andıran buzdan kristalleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

MESUT VAROL - Osmanlı Padişahı 4. Murat'tan adını alan ve sahip olduğu doğal güzelliklerle her mevsim ziyaretçilere görsel şölen sunan Van'ın önemli turistik değeri Muradiye Şelalesi, Muradiye Belediyesi tarafından hayata geçirilecek dev projeyle ziyaretçilerin hizmetine sunulacak.

Hazırlanan proje kapsamında şelalenin karşısındaki metruk yapılar yıkılarak, yerine içerisinde yürüyüş yolları, aydınlatmalar, peyzaj, spor ve oyun alanları, restoran, tiyatro gösterisi için amfi, kamp alanları ve yöresel ürün satış noktasının yer alacağı bir merkez inşa ediliyor.

- "4,5 milyon lira harcanacak"

75 dönüm alan üzerinde hayata geçirilecek ve yaklaşık 4,5 milyon lira kaynak harcanarak hizmete sunulacak projenin, kentteki turizm potansiyeline önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, AA muhabirine, "Van" denildiğinde akla gelen birkaç değerden birinin Muradiye Şelalesi olduğunu söyledi.

Şelaleye bugüne kadar gerekli önemin gösterilmediğini, şelale alanında bir lavabonun bile yapılmadığını anlatan Yücel, "Gelen herkes bu konulardan şikayetçiydi. Biz de bu konunun üzerine eğildik ve kendi kaynaklarımızla Muradiye Şelalesi Projesi'ni hayata geçirdik. İnşallah ekim ayının ilk haftasında tamamlayacağız." dedi.

Yücel, projenin içeriğinde tam donanımlı bir tesis olduğunu belirterek, "Projemizi Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayıyla gerçekleştirdik. Bu anlamda doğayla da çok uyumlu bir proje. Var olan ağaçlara hiçbir şekilde dokunmayacağız. Turistlerin gelip gece konaklayacağı kamp alanı yapıyoruz. Saymakla bitiremeyeceğimiz birçok etkinlik bu projenin içerisinde yer alıyor. Halkımız memnuniyetlerini belirtiyor. İnşallah proje bittiğinde bu memnuniyetleri daha da artacak." diye konuştu.