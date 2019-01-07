HABER

Muradiye Şelalesi kısmen dondu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 12:55 | Son Güncelleme

VAN ve çevresinde özellikle geceleri etkili olan soğuk hava nedeniyle, Muradiye ilçesindeki şelale kısmen dondu.

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN ve çevresinde özellikle geceleri etkili olan soğuk hava nedeniyle, Muradiye ilçesindeki şelale kısmen dondu.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi, yaz aylarında coşkulu akan suyuyla dikkat çeken Muradiye Şelalesi'nin bir bölümünü buza çevirdi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu. Yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, yaz ve kış mevsimlerinde fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.

Buzla kaplı şelale önünde fotoğraf çeken Malik Hacıoğlu, "Türkiye'nin her bölgesinde vatandaşların gelip huzur bulduğu bir yer. Turizm yönünden Muradiye Şelalesi insanları cezbediyor. Her mevsim buradan yapılan bir haber veya bir paylaşım yerli ve yabancı turistlerin gelmesini sağlıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. İnşallah şelalemiz yeni çevresiyle ilkbahardan itibaren daha da güzel olacaktır" dedi.

Röntgen filmlerinden öyle şeyler çıktı ki...Röntgen filmlerinden öyle şeyler çıktı ki...
Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'
Batman'da geçici iş kuyruğuBatman'da geçici iş kuyruğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Türkiye o katil zanlısını konuşuyor! İşte ilk sözleri

Türkiye o katil zanlısını konuşuyor! İşte ilk sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili isimden 'Ayasofya'da bale' fotoğrafına sert tepki: Safça ortaya çıktığını düşünmüyorum

AK Partili isimden o fotoğrafla ilgili olay yorum! 'Seçimden...'

İskenderun'da tartışma yaratan görüntü: Camide jimnastik yaptılar!

Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!

Erzurum'da iki kıza işkence anları! Önce dövdüler sonra soyarak cinsel istismarda bulundular

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Kan donduran iddia: Tecavüz etti, bacaklarını kırıp köpeğe ısırttı!

Şoke eden iddia: Tecavüz etti, bacaklarını kırıp köpeğe ısırttı!

Naksan Holding eski yöneticileri hakkında kırmızı bülten

Naksan Holding eski yöneticileri hakkında kırmızı bülten

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.