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  4. Van'daki Muradiye Şelalesi kısmen dondu

Van'daki Muradiye Şelalesi kısmen dondu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2020 09:37 | Son Güncelleme

Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ayrı güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Muradiye Şelalesi kısmen dondu.

Van'ın Muradiye ilçesi yakınlarındaki Bendimahi Çayı üzerinde bulunan Muradiye Şelalesi’nin bir kısmı buzla kaplandı. Hava sıcaklığının ocak ayında sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi, yaz aylarında coşkulu akan suyuyla dikkat çeken Muradiye Şelalesi’nin bir bölümünü buza çevirdi.

İLGİ ODAĞI OLDU

Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Yılın her döneminde büründüğü farklı güzelliklerle ziyaretçilerini kendisini hayran bıraktıran Muradiye Şelalesi, giydiği buzdan gelinliğiyle ilgi odağı oluyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Van Muradiye Şelalesi

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