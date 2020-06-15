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Muradiye Şelalesi'ne ziyaretçi akını başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2020 17:28 | Son Güncelleme

Van'daki Muradiye Şelalesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden kapılarını ziyaretçilere açmıştı. Kentin doğal güzellikleri arasında yer alan Muradiye Şelalesi, ziyaretçilerine seyrine doyumsuz görüntülere ev sahipliği yapıyor.

Bendimahi Çayı üzerinde 20 metre yükseklikten akan suyuyla seyrine doyum olmayan görüntülere sahne olan şelalede normalleşme süreciyle yeniden ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Her sene binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelaleye gelen vatandaşlar, uzun bir aranın ardından güzelliğiyle hayranlık uyandıran şelalede eşsiz manzaranın keyfini çıkarttı.

Sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da suya girerek fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlardan Berzan Serhat, İstanbul'dan fırsat buldukça kente gelerek şelaleyi ziyaret ettiğini söyledi.

Normalleşme süreciyle bölgede yoğunluk yaşandığını belirten Serhat, "Burası Van'da gezilip görülecek en güzel yerler yerlerden biri. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğrafçılar da ilgi gösteriyor. Bölgemiz için çok önemli bir yer. Yapılan çevre düzenlemesiyle çok güzel oldu." diye konuştu.

Sevda Acar da uzun aranın ardından yeniden şelaleyi görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Ailemizle geldik. Burası çok güzel ve havası temiz. Herkesin görmesi lazım." dedi. (AA)

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