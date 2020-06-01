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Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2020 13:50 | Son Güncelleme

Van'ın öne çıkan doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süredir ziyaretçi ağırlamıyordu. Yeni normalle birlikte bölgeye turist kabul edilmeye başlandı.

Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'nda bulunan ve bu mevsimde kar suları ve yağmurlarla debisi yükselen şelale, 20 metre yükseklikten akan coşkulu suyuyla seyrine doyumsuz manzaraya sahne oluyor.

Yılın her döneminde ayrı bir güzelliğe bürünerek yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan şelale, Kovid-19 salgını nedeniyle başlatılan ziyaret kısıtlaması nedeniyle en sakin dönemlerinden birini yaşıyor.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler sonrası normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden ziyaretlere açılan şelalenin çevresinde belediye ekipleri temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Şelaleyi ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, normalleşme sürecinin başlamasıyla belediye olarak şelalenin çevresinde temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği şelalenin bu sene salgın nedeniyle ziyarete kapatıldığını anımsatan Savar, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın genelgesiyle bugün piknik ve mesire alanlarımız tekrar vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Bu kapsamda bölgenin temizliğini sağlayarak vatandaşlarımızın güzel zaman geçirmelerini temin etmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın ziyaret sırasında maske kullanmalarını ve sosyal mesafe şartlarına uymalarının, kendileri ve toplumumuzun sağlığı için çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Vatandaşlarımızı kurallara uyarak Van'ımızın, Muradiye'mizin doğal güzelliği olan şelalemizi ziyaret etmelerini bekliyoruz." (AA)

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