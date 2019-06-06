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Muradiye Şelalesi'ne ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 17:13 | Son Güncelleme

VAN'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ziyaret edilen Muradiye Şelalesi'ne, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akını oldu.  Muradiye Şelalesi'ni görmeye gelenler, fotoğraf çektirip, su kenarında serinledi.

Muradiye Şelalesi'ne ziyaretçi akını

Seracettin SEÇKİN- Barbaros KUL/MURADİYE (Van), (DHA) - VAN'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ziyaret edilen Muradiye Şelalesi'ne, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akını oldu.
Muradiye Şelalesi'ni görmeye gelenler, fotoğraf çektirip, su kenarında serinledi. Bazı ailelerin şelale kenarında piknik yaptığı görüldü. Çocuklar ise alandaki parkta oynayıp, eğlenceli vakit geçirdi. Bayram tatilinde Muradiye Şelalesi'ni görmeye gelenler, çok beğendiklerini söyledi. Van'a İzmir'den geldiğini anlatan Altan Çoban, "Muradiye Şelalesi'ni çok beğendik. Bence Muradiye Şelalesi gezilip, görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Muradiye Şelalesi'ne ziyaretçi akınıMuradiye Şelalesi'ne ziyaretçi akınıMuradiye Şelalesi'ne ziyaretçi akınıMuradiye Şelalesi'ne ziyaretçi akını

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