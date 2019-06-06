HABER

Muradiye Şelalesi'ne ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 19:34 | Son Güncelleme

VAN'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ziyaret edilen Muradiye Şelalesi'ne, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akını oldu.  Muradiye Şelalesi'ni görmeye gelenler, fotoğraf çektirip, su kenarında serinledi.

Seracettin SEÇKİN- Barbaros KUL/MURADİYE (Van), (DHA) - VAN'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ziyaret edilen Muradiye Şelalesi'ne, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akını oldu.

Muradiye Şelalesi'ni görmeye gelenler, fotoğraf çektirip, su kenarında serinledi. Bazı ailelerin şelale kenarında piknik yaptığı görüldü. Çocuklar ise alandaki parkta oynayıp, eğlenceli vakit geçirdi. Bayram tatilinde Muradiye Şelalesi'ni görmeye gelenler, çok beğendiklerini söyledi. Van'a İzmir'den geldiğini anlatan Altan Çoban, "Muradiye Şelalesi'ni çok beğendik. Bence Muradiye Şelalesi gezilip, görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor" dedi.

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
İzmir'de, 'ücretsiz vapur' yoğunluğuİzmir'de, 'ücretsiz vapur' yoğunluğu
55. Kiraz Festivali’nin meşalesi yakıldı55. Kiraz Festivali’nin meşalesi yakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı

Yollar kan gölüne döndü! Acı bilanço

Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı! 2 kilometrelik kuyruk oluştu

Dönüş çilesi başladı! 2 kilometrelik kuyruk

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Otobüste taciz iddiası! Çığlık attı ortalık karıştı

Otobüste taciz iddiası! Çığlık attı ortalık karıştı

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da deprem!

Tekirdağ'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.