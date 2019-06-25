Muradiye Şelalesi’ne ziyaretçi yoğunluğu

Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan ve suyu yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen Muradiye Şelalesi, kente gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi, hava sıcaklığının artmasıyla ziyaretçi akınına uğradı. Muradiye ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Muradiye Şelalesi, ziyaretçilerine her mevsim ayrı bir görsel şölen sunuyor. Özellikle hafta sonları şelale, Türkiye’nin dört bir yanından gelenlerin akınına uğruyor. Şelale; özellikle Adana, İzmir, Ankara ve İstanbul gibi batı illerinden gelen yerli turistlerin ilgi odağı oluyor. Şelaleyi ziyaret edenler, burada gönüllerince eğlenirken, hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştiriyorlar.

İHA muhabirine konuşan Öykü Dikmen, Van’ın doğal ve tarihi güzelliklerini görmek için İstanbul’dan geldiğini belirtti. Bu yıl Doğu Anadolu Bölgesini çok gezdiğini söyleyen Dikmen, “Van çok güzel bir yer, şelale de çok güzel. Buranın doğası çok güzel ve ben bu yüzden çok mutluyum. Benim gibi genç insanların buraları gezmesi çok önemli. Buranın doğasının korunması gerekiyor. Bizim gibi gençleri buraya çekecek festival ve konserlerin düzenlenmesi güzel olur. Burası çok hoşuma gitti, bir daha arkadaşlarımla gelmeyi düşünüyorum” dedi.

“Şelale şahane”

Van’ı ziyaret edenlerin övgüyle bahsetmelerinden dolayı özellikle kente gelmek istediğini dile getiren Deniz Dikmen ise, “Buranın methini çok duymuştum ve o yüzden çok merak ettim. Gelip kendim görmek istedim. Van’ın müthiş güzel bir doğası var. Şelale şahane. Daha önce Van’a gelmedim, ama Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerini gezdim. Herkesin bir değil, 5 kez buraya gelmesini tavsiye ederim” diye konuştu.