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Muradiye'de 2,4 ton kaçak avlanan inci kefali ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 11:27 | Son Güncelleme

VAN'ın Muradiye ilçesinde polis, kaçak avlanmış 2 ton 460 kilogram inci kefali ele geçirdi.  Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında avlanma yasağı getirilen inci kefalinin bu dönemde avlanmaması için mücadele veren güvenlik güçleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Muradiye'de 2,4 ton kaçak avlanan inci kefali ele geçirildi

Orhan AŞAN / VAN,(DHA)-VAN'ın Muradiye ilçesinde polis, kaçak avlanmış 2 ton 460 kilogram inci kefali ele geçirdi.
Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında avlanma yasağı getirilen inci kefalinin bu dönemde avlanmaması için mücadele veren güvenlik güçleri, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yenişehir Mahallesi Bendimahi Çayı çevresinde devriye görevi yapan Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 41 çuval içerisinde toplam 2 ton 460 kilogram kaçak avlanmış inci kefali ele geçirdi.
Ele geçirilen balıklar İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilirken, kaçak avlanma yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Muradiye'de 2,4 ton kaçak avlanan inci kefali ele geçirildiMuradiye'de 2,4 ton kaçak avlanan inci kefali ele geçirildiMuradiye'de 2,4 ton kaçak avlanan inci kefali ele geçirildiMuradiye'de 2,4 ton kaçak avlanan inci kefali ele geçirildi

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