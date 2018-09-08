HABER

Muradiye'de 82 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 12:55 | Son Güncelleme

Muradiye'de 82 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Muradiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede oluşturulan kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki minibüsü durdurdu.

Minibüslerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 82 kişi yakalandı.

Sürücüler M.K. ile E.İ. gözaltına alındı.

Muradiye Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

PARTNER'Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir''Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir'
Hamaney'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması!Hamaney'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması!
Mahallede santrale karşı geceli gündüzlü nöbetMahallede santrale karşı geceli gündüzlü nöbet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Muradiye Van

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Diğer Haberler
Çanakkale'de mide bulandıran olay!

Çanakkale'de mide bulandıran olay!

Hamaney'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması!

Hamaney'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması!

"Tahran’da Astana süreci yara aldı! Kriz kapıda!”

"Tahran’da Astana süreci yara aldı! Kriz kapıda!”

Haliç'te korkutan manzara! İBB'den açıklama geldi

Haliç'te korkutan manzara! İBB'den açıklama geldi

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Tramvay yolunda feci kaza! Yaralılar var

Tramvay yolunda feci kaza! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.