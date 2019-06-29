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Muradiye'de kaçak avlanan 4 ton inci kefali ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 12:52 | Son Güncelleme

VAN'ın Muradiye ilçesinde polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında durdurulan bir kamyonette avlanması yasak 4 ton inci kefali balığı ele geçirildi.

Muradiye'de kaçak avlanan 4 ton inci kefali ele geçirildi

Seracettin SEÇKİN/MURADİYE(Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında durdurulan bir kamyonette avlanması yasak 4 ton inci kefali balığı ele geçirildi. Aracı trafikten men edilen sürücüye, bin 635 lira idari para cezası da uygulandı.
Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin neslinin korunması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı devam ederken, kaçak avlanan kişilere yönelik de kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece devriyesi sırasında ilçenin Yenişehir Mahallesi Lise Caddesi üzerinde bir kamyoneti durdurararak arama yaptı. Yapılan arama ve kontrolde 35 torba içerisinde kaçak avlanmış 4 ton inci kefali balığı ele geçirildi. Sürücü F.K.'ye bin 635 lira idari para cezası uygulanırken, kamyonet ise 15 gün trafikten men edildi. Ele geçirilen balıklar ise İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Muradiye'de kaçak avlanan 4 ton inci kefali ele geçirildiMuradiye'de kaçak avlanan 4 ton inci kefali ele geçirildi

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