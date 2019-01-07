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Muradiye'deki şelale kısmen dondu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 10:10 | Son Güncelleme

Muradiye'deki şelale kısmen dondu

Van'ın Muradiye ilçesindeki şelale, olumsuz hava koşulları nedeniyle kısmen dondu.

Hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ilçede, Bendimahi Çayı'ndaki şelalenin bir kısmı buzla kaplandı.

Yazın coşkulu akan suyuyla ziyaretçilerine ayrı güzellik yaşatan şelale, kışın da donan görüntüsüyle Pamukkale'deki travertenleri andırarak, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Vatandaşlar, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mudariye Belediyesinin çevre düzenlemesi ve seyir terası çalışmaları yürüttüğü, kısmen buz tutan şelale önünde fotoğraf çektiriyor.

Vatandaş Malik Hacıoğlu, şelalenin her mevsim ayrı güzelliğe büründüğünü, burayı her ziyaret ettiklerinde huzur bulduğunu anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Muradiye şelale Van

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