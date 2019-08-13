Murakıplar dertlerini KDK başvurusunda dile getirdiler

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı cami, Kur’an kursu ve buradaki personelin çalışmalarını denetleyen, inceleme ve soruşturma yapma yetkisine sahip ve bir anlamda müfettiş olan murakıplardan Kamu Denetçiliği Kurumu’na yüzlerce başvuru yapıldı.

En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu, başkanlıkta en az beş yıl çalışmış ve uzmanlık sınavını başarıyla vermiş memurlardan oluşan murakıp kadrosuna sahip vatandaşlar KDK’ya yaptıkları başvuruda denetleme yaptıkları personelle denk ya da onlardan az maaş aldıklarını söylediler.

Murakıpların, terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı olan teşkilat mensuplarını soruşturma görevi yürüttüklerinin, vicdani kanaate dayanarak öneri tesis ettiklerinin, bu zorlu görevi yaparken gerekli motivasyona sahip olmadıklarının altı çizildi.

Kendisinden yüksek maaş olan personeli incelemenin adalet ve hakkaniyet kaidelerine uymadığını belirtilen bir başka başvuruda Diyanet İşlerine yaptıkları müracaatların dikkate alınmadığı kaydedildi. Gelen başvuruların hepsinde murakıpların mali ve özlük hakları ile ilgili gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması talep edildi.

KDK gelen yüzlerce başvuruyu incelemek üzere işleme aldı.

