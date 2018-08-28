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Murat 124'le dar alana park etme yöntemi izleyenleri kırdı geçirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 28.08.2018 17:08 | Son Güncelleme

Murat 124 marka aracını park edemeyen sürücü, bulduğu çözümle izleyenleri güldürdü.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Murat 124 marka aracını dar alana park edemeyen sürücü, bulduğu pratik çözümle izleyenleri kırdı geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Murat 124 park etme

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