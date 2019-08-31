HABER

Murat 124 sevdalıları Kızılcahamam’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 18:03 | Son Güncelleme

Murat 124 Sevdası Kulübü ve Ankara Anadolu Kulübü üyeleri, Kızılcahamam Soğuksu Milli parkında bir araya geldi.22 bin üyesi bulunan 124 Sevdalıları iki gün sürecek olan Kızılcahamam kampı başladı.

Murat 124 sevdalıları Kızılcahamam’da

Murat 124 Sevdası Kulübü ve Ankara Anadolu Kulübü üyeleri, Kızılcahamam Soğuksu Milli parkında bir araya geldi.
22 bin üyesi bulunan 124 Sevdalıları iki gün sürecek olan Kızılcahamam kampı başladı. Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Şoförler odası tarafından misafir edilen 124 sevdalıları rengarenk araçları ile iki günlük kamp için Kızılcahamam Soğuksu milli parkında araçlarını park ederek görsel bir şölen oluşturdu. Kızılcahamam’a gelen misafirler ve ilçe halkı araçları ziyaret etmeye başladı.
Murat 124 Sevdası Kulübü ve Ankara Anadolu Kulüp Başkanı Ali Demir, üyeleri ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın destekleri ile Kızılcahamam’da 2 günlük kamp da bir araya geldiklerini dile getirerek, "Organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan Kızılcahamam Şoförler Odası Başkanı Zafer Arslan’a ve ilçe halkına teşekkür ediyorum" dedi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "İlçemiz için önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağımızdan mutluluk duyduğunu dile getirerek Murat 124 Sevdalılarını 31 Ağustos ve 1 Eylül Tarihlerinde Kızılcahamamlıları ve misafirlerimizi ziyaret bekliyoruz" dedi.
Kızılcahamam’da bulunan Murat 124 Sevdalıları ve Anadolu kulübü için kapanış programı 1 Eylül 2019 Pazar günü saat 12.00’de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanında tören düzenleneceği belirtildi.

Murat 124 sevdalıları Kızılcahamam’da

Murat 124 sevdalıları Kızılcahamam’da

PARTNERReynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı Reynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı
Sultanbeyli'de kadın cinayetiSultanbeyli'de kadın cinayeti
GÜNCELLEME 2 - Otomobil bagajında bulunan kayıp kişi öldüGÜNCELLEME 2 - Otomobil bagajında bulunan kayıp kişi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaldırımda vahşet!

Kaldırımda vahşet!

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan öldürüldü

Ticaret Borsası Başkan Vekili öldürüldü!

Batman'daki cinayete müdahalede ihmalleri bulunan polisler açığa alındı

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan Salda Gölü açıklaması

CHP'den RTÜK'e Salda Gölü tepkisi

Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi! Bakanlık görüntüleri yayımladı

Bakanlık görüntüleri yayımladı! Böyle tespit edildi

Rize'de sağanak ve hortum

Korkutan görüntü! Büyük panik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.