Murat Ağıreli'in seçimlerle ilgili oy pusulası iddiası gündem oldu! DMM'den açıklama

Türkiye, adım adım 14 Mayıs'taki seçimlere giderken gazeteci Murat Ağırel, çarpıcı bir iddiada bulunmuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ağırel, "Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları için ihale ilanına çıktı. İlana göre toplam 249.670.310 adet birleşik oy pusulası basılacak. İki yüz kırk dokuz milyon altı yüz yetmiş bin!" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları için ihale ilanına çıktı.



İlana göre toplam 249.670.310 adet birleşik oy pusulası basılacak.



İki yüz kırk dokuz milyon altı yüz yetmiş bin! pic.twitter.com/YqzGd6Dpo7 — Murat AĞIREL (@muratagirel) April 14, 2023

AĞIREL: 30 MİLYON FAZLA OY PUSULASINDAN BAHSEDİYORUZ

Sosyal medyadaki açıklaması sonrasında Halk TV canlı yayınına katılan Ağırel, şunları ifade etmişti:

"Şimdi 2018 seçimlerinde 59 milyon seçmen vardı. 2023 yılı için ise 60 milyon 900 bin seçmenden bahsediliyor. Yurt dışı oyları da dahil. Yurt dışı oylarını 3 milyon, yaklaşık yurt içi 57-58 milyon seçmenden bahsediliyor. YSK'ya daha önce sorduğumuz sorularda yıpranmaya, yırtılmaya ve taşınırken oluşabileceklere karşı mutlaka fazla adet de basılıyor denmişti. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi diye 114 milyon, 144 milyon ikiye böldük diyelim, yine fazla rakam çıkıyor. Sonra da karşımıza 228 milyon rakamı çıkıyor ama basılan 249 milyon, 30 milyon fazla oy pusulasından bahsediyoruz."

DMM: SEÇMENLERİ SEÇİM GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KAYGILANDIRMA AMACI TAŞIMAKTADIR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından seçimlerde kullanılması için oy pusulası üretim ihalesi açmıştır. Açılan ihalenin ilan metni ve ek şartları DMO'nun resmi sitesinde şeffaf bier şekilde paylaşılmıştır. 249 milyon 670 bin 310 adet oy pusulası üretimi için açılan ihale üzerinden medyada üretilen manipülasyonlar, seçmenleri seçim güvenliği konusunda kaygılandırma amacı taşımaktadır.

DMO, YSK'nın itiyacına ilişkin "249 milyon 670 bin 310 adet oy pusulası ile 814 bin adet görme engelli oy kullanma şablonu" üretimi için ihale açmıştır.

????14 Mayıs 2023 seçimlerinde kullanılmak üzere üretilecek oy pusulalarının sayısı üzerinden üretilen manipülasyonlar, seçmenleri seçim güvenliği konusunda kaygılandırma amacı taşımaktadır. pic.twitter.com/HR87rObfER — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 14, 2023

Cumhurbaşkanlığı seçiminde; Birinci oylamada kullanılacak 81 milyon 436 bin 770 adet, ikinci oylamaya kalması halinde ikinci oylamada kullanılacak 81 milyon 436 bin 770 adet, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylamaya kalması ve oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde referandumda kullanılacak 5 milyon 360 bin adet ve milletvekili seçimlerinde kullanılacak 81 milyon 436 bin 770 adet olmak üzere, genel toplamda 249 milyon 670 bin 310 adet oy pusulası basımı için ihale açılmıştır. Aynı şekilde toplamda 814 bin 120 adet görme engelli oy pusulası basımı yaptırılacağı bildirilmiştir.

Ayrıca ilan metninde Cumhurbaşkanının birinci oylamada seçilmesi halinde, ikinci oylamada kullanılacak olan 81 milyon 436 bin 770 adet birleşik oy pusulası baskı işi ile 203 bin 530 adet görme engelli oy pusulasının üretiminin yapılmayacağı da belirtilmiştir."

