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Murat Akdoğan kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Hande Erçel'in sevgilisi

17.03.2021 00:30 | Son Güncelleme:
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Murat Akdoğan kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Hande Erçel'in sevgilisi

Hande Erçel'in sevgilisi olduğu iddia edilen Murat Akdoğan gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Sosyal medyada takipleşmeleri ile birlikte oldukları düşünülen ikili hakkında pek çok yorum yapıldı. Peki, Hande Erçel'in sevgilisi Murat Akdoğan kimdir? İşte, Murat Akdoğan hakkında merak edilenler...

Bir süredir Kerem Bürsin ile ilişkisi olduğu konuşulan Hande Erçel'in sevgilisi ortaya çıktı. Sosyal medyada çok konuşulan ikili hakkında aşk iddiaları güçlenirken Hande Erçel'in hayranları Murat Akdoğan hakkında araştırmalar yapmaya başladı. En çok merak edilen sorulardan biri ise Murat Akdoğan kimdir ve kaç yaşındadır? oldu. Peki, Hande Erçeli'in sevgilisi kimdir? İşte, yanıtı!

MURAT AKDOĞAN KİMDİR?

Oyuncu Hande Erçel'in sevgilisi olduğu düşünülen Murat Can Akdoğan, Ethica, Estethica Hastaneleri, Ethica Sigorta ve MYC İnşaat'ın bağlı olduğu MYC Partners'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Akdoğan'ın oğludur. 1985 yılında doğan Murat Akdoğan 36 yaşında genç bir iş adamı. Çapkın olduğu konuşulan Akdoğan'ın daha önce de adı Sinem Kobal ile anılırken ikilinin bir aydır gözlerden uzak bir birlikteliği olduğu konuşuluyor.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

24 Kasım 1993 yılında doğan Hande Erçel aslen Bandırmalıdır. 26 yaşında olan güzel yıldız 1.73 m ve 57 kilodur. Yay burcu olan Hande Erçel hala Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdürüyor.

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2012 yılında Azerbaycan’da yapılan bir güzellik yarışmasında ikinci olan Hande Erçel şöhret basamaklarını bu yarışmayla tırmandı. Oyunculuk serüvenine 2013 yılında yayınlanan Tatar Ramazan ve Çalıkuşu dizileriyle başlayan Erçel, Kanal D ekranlarına gelen Güneş Kızları dizisindeki Selin karakteriyle tanındı. Hande Erçel dizileri arasında ise; Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci, Halka, Azize ve Sen Çal Kapımı projeleri yerini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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