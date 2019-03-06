Murat Aydın: Beykoz’a 5 yılda 15 yıllık hizmet vadediyorum

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi. Aydın, “Beykoz bize gönlünü açtı biz de Beykoz’a tecrübemizi vereceğiz. Beykoz'a 5 yılda 15 yıllık hizmet vadediyorum” dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın seçim çalışmaları kapsamında Merkez Mahallesi esnafını ziyaret etti. Tek tek dükkanları gezen Aydın, esnafın sorunlarını dinleyip, vatandaşlarla sohbet etti.

“BEYKOZ’DA YAŞAM ÇOK DAHA KOLAY OLACAK”

Vatandaşlarla buluşup projelerini anlatan Başkan Adayı Aydın, “Onların Beykoz ile ilgili düşüncelerini alıyoruz. Beykoz’da yaşam çok daha güzel olsun, Beykoz’da yaşayan insanlar daha mutlu olsun diye onlardan alacağımız yetkilerle 1 Nisan’dan itibaren Beykoz’a hizmet etmeye çalışacağız. Beykoz bize gönlünü açtı biz de Beykoz’a tecrübemizi vereceğiz. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Ve burada yaşamı çok daha mutlu kılacağız. Çok güzel bir atmosfer oluştu burada. Umarım sandığa da yansıyacak. Cumhurbaşkanımızın, parlamentonun, Binali Yıldırım Başkanımızın desteği ile Beykoz’da yaşam çok daha kolay olacak” dedi.