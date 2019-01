AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, partisinin Yalıköy’de bulunan seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Başkan Aydın, “Beykoz’da düzenleyeceğimiz festivallerle yeni bir istihdam kapısı açacağız” dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Yalıköy’de bulunan seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Burada partililerin yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Aydın, Beykoz halkının kendilerine yetki vermesi durumunda Beykoz’u daha mutlu, huzurlu bir yer haline getirmek için çalışacaklarını belirtti. Beykoz ile ilgili hayata geçirmek istediği projelerinden bahseden Aydın, “Beykoz’da düzenleyeceğimiz festivallerle yeni bir istihdam kapısı açacağız” dedi.

Murat Aydın’dan Beykoz’da turizmi canlandırma atağı

Beykoz’da çeşitli turistik faaliyetlerin hayata geçirilmesiyle istihdam ile ilgili yeni adımlar atılabileceğini söyleyen Aydın, “Her hafta bir tane yapılacak şekilde, Mayıs’ta başlayıp Eylül’e kadar sürecek olan festivaller düzenleyeceğiz. Sadece tek bir Beykoz festivali ile sınırlı kalmayacağız. Camından, balığına, spordan, balına, kirazından paçasına kadar her şeyle ilgili festival yapılabilir. Her hafta, her tarafta farklı bir festival düzenlenebilir. Her hafta bir köyde, bir mahallede festival yaparsak Beykoz sürekli gündemde kalır. Buna bağlı olarak ilçemize gelen giden olur, bizler için motivasyon olur, iş olur, aş olur ve istihdamla ilgili adımlar atılmış olur” şeklinde konuştu.