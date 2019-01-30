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Murat Aydın: "Beykoz’da düzenleyeceğimiz festivallerle yeni bir istihdam kapısı açacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 18:05 | Son Güncelleme

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, partisinin Yalıköy’de bulunan seçim irtibat bürosunu ziyaret etti.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, partisinin Yalıköy’de bulunan seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Başkan Aydın, “Beykoz’da düzenleyeceğimiz festivallerle yeni bir istihdam kapısı açacağız” dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Yalıköy’de bulunan seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Burada partililerin yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Aydın, Beykoz halkının kendilerine yetki vermesi durumunda Beykoz’u daha mutlu, huzurlu bir yer haline getirmek için çalışacaklarını belirtti. Beykoz ile ilgili hayata geçirmek istediği projelerinden bahseden Aydın, “Beykoz’da düzenleyeceğimiz festivallerle yeni bir istihdam kapısı açacağız” dedi.

Murat Aydın’dan Beykoz’da turizmi canlandırma atağı
Beykoz’da çeşitli turistik faaliyetlerin hayata geçirilmesiyle istihdam ile ilgili yeni adımlar atılabileceğini söyleyen Aydın, “Her hafta bir tane yapılacak şekilde, Mayıs’ta başlayıp Eylül’e kadar sürecek olan festivaller düzenleyeceğiz. Sadece tek bir Beykoz festivali ile sınırlı kalmayacağız. Camından, balığına, spordan, balına, kirazından paçasına kadar her şeyle ilgili festival yapılabilir. Her hafta, her tarafta farklı bir festival düzenlenebilir. Her hafta bir köyde, bir mahallede festival yaparsak Beykoz sürekli gündemde kalır. Buna bağlı olarak ilçemize gelen giden olur, bizler için motivasyon olur, iş olur, aş olur ve istihdamla ilgili adımlar atılmış olur” şeklinde konuştu.

“Beykoz halkından yetki alırsak, Beykoz’un mutluluğu ve huzuru için çalışacağız”
Beykoz’da yaşamı daha kolay, mutlu ve huzurlu kılmak adına ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Başkan Aydın, “Sizlerden alacağımız yetki, sizlerin yoğun çalışması ve gayretleriyle burada hizmet etmek, çalışmak istiyoruz. Beni, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirdi ve bana, ‘Beykoz halkı sana o yetkiyi verirse Beykoz’a hizmet edeceksin’ dedi. Biz de yetki alırsak hizmet edeceğiz ve İnşallah yetkiyi de alacağız. Hizmetin amacı, burada yaşayan insanları daha mutlu etmektir. Bundan sonra bizi mutluluğa götürecek olan projeler nelerse onlarla ilgilenecek ve Beykoz’da yaşamı daha kolay, daha huzurlu kılmak Beykoz’u daha mutlu bir yer haline getirmek adına elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Murat Aydın’ın konuşmasını gerçekleştirdiği esnada yanına gelen bir partili, “Başkan Aydın’ın söylediği potansiyellerin hepsi burada var fakat engellediler. Murat Bey tüm bunları aşacak. Beyefendi, yolun açık, gazan mübarek olsun. Allah yanındadır, biz yanındayız. Beykoz da bu potansiyele sahiptir” şeklindeki ifadelerle Başkan Aydın’a olan güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

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