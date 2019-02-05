AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, partisinin Yenimahalle seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Aydın, “Değerlerimizin bu topraklarda yaşamasının teminatı, ay yıldızlı bayrağımızdır” dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamındaki çalışmalarına devam ediyor. Başkan Aydın bu kez AK Parti’nin Beykoz Yenimahalle’de bulunan seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Burada yoldan geçen bir düğün arabasını durduran Aydın, gelin ve damada saat hediye etti. Kendisini dinlemeye gelen çok sayıda partiliye seslenen Aydın, “Değerlerimizin bu topraklarda yaşamasının teminatı, ay yıldızlı bayrağımızdır” dedi.

“Değerlerimizin bu topraklarda yaşamasının teminatı, ay yıldızlı bayrağımızdır”

Ülkemizin değerlerinin yaşatılabilmesinin güçlü bir devlet ve millet ile mümkün olduğunu söyleyen Aydın, “Gelecekteki nesillere, “Allah ecdadımızdan razı olsun, bize güzel bir Beykoz, güzel bir İstanbul, güzel bir Türkiye bırakmışlar, mekanları cennet olsun” dedirtebilirsek ne mutlu bizlere. Biz duaya, teşekküre talibiz. Bu dünyaya geldik ve gideceğiz. Tüm bunların olabilmesi, neslimizin değerleriyle barışık olarak bu topraklar üzerinde yaşaması, ay yıldızlı bayrağın gök kubbenin altında dalgalanmasıyla mümkündür. Bizim değerlerimizin bu topraklarda yaşamasının teminatı ay yıldızlı bayrağımızdır. O da güçlü bir devlet, güçlü bir millet ile mümkün olur” dedi.