HABER

Murat Aydın ’Dünya Kanser Günü’nde vatandaşlara pembe kurdele taktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 14:25 | Son Güncelleme

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde Paşabahçe Meydanı’nda kurulan AK Nokta’da vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde Paşabahçe Meydanı’nda kurulan AK Nokta’da vatandaşlarla buluştu. Aydın, hastalıkta erken teşhisin önemini vurguladı.
31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Paşabahçe Meydanı’nda kurulan AK Nokta’da 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Aydın, farkındalık oluşturmak için vatandaşlara pembe kurdele taktı. Aynı zamanda vatandaşlarla da sohbet eden Aydın, yoğun ilgiyle karşılaştı. İlgiyi karşılıksız bırakmayan Aydın, vatandaşlardan destek sözü istedi. Noktadaki ziyarete, Başkan Adayı Murat Aydın’ın yanı sıra Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve partililer de katıldı. Vatandaşlara günün anlam ve önemine binaen de dövizler ve pembe renkli balonlar hediye edildi.

“Erken teşhisin sonrası sağlıklı yaşamdır”
AK Nokta’da kanser hastalığında erken teşhisin öneminden bahseden Murat Aydın, “Arkadaşlarımızla beraber size sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü münasebetiyle başkanlarımızla beraber bugünle ilgili etkinlik yapıyoruz. Amacımız kanserle ilgili farkındalık oluşturmak, erken teşhis ve sonrasında sağlıklı yaşamdır. Bu vesileyle sizlerle bir araya da gelmiş olduk. Ben ilgi ve alakanız için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Etkinlikte vatandaşların dertlerini de dinleyen Aydın, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

PARTNERBu fotoğraftan 6 başrol çıktıBu fotoğraftan 6 başrol çıktı
Özhaseki: Metropoller acemilik kaldırmazÖzhaseki: Metropoller acemilik kaldırmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yaptırım listesi dahil hiçbir tehdit bizi bu yoldan geri çeviremez”Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yaptırım listesi dahil hiçbir tehdit bizi bu yoldan geri çeviremez”

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler

MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler

Meral Akşener: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na laf söyletmeyiz

Meral Akşener: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na laf söyletmeyiz

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

MHP 32 belediye başkan adayını daha açıkladı!

32 belediye başkan adayı daha açıklandı!

Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.