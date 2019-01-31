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Murat Aydın:" İstanbul’un incisi Beykoz’u, turizmin cazibe merkezi haline getireceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2019 10:04 | Son Güncelleme

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, partisinin Gümüşsuyu Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret ettti.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, partisinin Gümüşsuyu Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret ettti. Murat Aydın, “İstanbul’un incisi Beykoz’u turizmde bir marka, bir cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.
AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Murat Aydın bu kez partisinin Gümüşsuyu’ndaki seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Beykoz’da turizmi canlandırmak adına yapılacak projelerden bahseden Aydın, “Turizm yatırımlarıyla birlikte istihdamla ilgili önemli adımlar atılmış olacak, İstanbul’un incisi Beykoz’u turizmde bir marka, bir cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.
“İstanbul’un incisi Beykoz’u, turizmin cazibe merkezi haline getireceğiz”
Beykoz’un turistler için cazip bir yer haline getirilmesi yönünde çalışmalar yapacaklarını söyleyen Başkan Aydın, “Beykoz denince, deniz akla gelecek, güzel, sıcakkanlı insanlar akla gelecek. Dünyanın herhangi bir ülkesinden, örneğin Japonya’dan bir turist, tatilini yurt dışında geçirmek istiyorsa, biz o Japon’un Beykoz’a gelmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Diyelim ki Türkiye’yi tercih etti. Türkiye’de de İstanbul’u seçti. İnternette İstanbul ile ilgili araştırma yaparken, “Ben İstanbul’a gittiğimde tatilimin bir günün mutlaka Beykoz’da geçirmeliyim” demesi için çalışmalar yapacağız. Allah nasip ederse bunu gerçekleştireceğiz. Turizm ve ticaretin burada canlanması, hareketlenmesi, Beykoz’un potansiyelinin ayağa kaldırılması, istihdamla ilgili mevzuda ciddi anlamda, olumlu manada adım atılması anlamına gelir” ifadelerini kullandı.
“Asıl mesele, Beykozlunun mutluluğunu, huzurunu artırmaktır”
Amaçlarının Beykoz halkının mutluluğunu ve huzurunu artırmak olduğunu belirten Murat Aydın, “Beykozlular yaşadıkları ilçenin İstanbul’un incisi olduğunu biliyor. Beykozlulara “Beykoz’da yaşamaktan memnun musunuz?” diye sorulduğunda yüzde 83’lük bir kısım “evet” diyor. İstanbul’da bu ortalamayı tutturacak ilçe sayısı yoktur diye düşünüyorum. Bu oran Beykoz’un farklılığını, Beykoz’da yaşayan insanların Beykoz’u benimsediğini gösteriyor. Biz de yüzde 83’lük oranı mümkünse yüzde 100’e kadar çıkarmaya çalışacağız. Mutluluğumuzu artırmak istiyoruz. Asıl mesele budur. Ailemizde, evimizde mutlu ve huzurlu olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
AK Parti Gümüşsuyu Seçim İrtibat Bürosunda gerçekleşen program, Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın’ın konuşmasının ardından sona erdi.

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