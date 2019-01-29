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Murat Aydın, Poyrazköy’ün eşsiz manzarası karşısında mest oldu, telefonuyla canlı yayın yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 22:41 | Son Güncelleme

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Poyrazköy’de vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Poyrazköy’de vatandaşlarla bir araya geldi. Poyrazköy’ün eşsiz manzarasından oldukça etkilenen Aydın telefonuyla canlı yayın yaptı, “Beykoz halkı bize yetki verirse onlara hizmet boynumuzun borcudur” dedi.
AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Poyrazköy’deki vatandaşlarla buluştu, Poyrazköy esnaflarını tek tek dolaştı. Başkan Aydın daha sonra Poyrazköy Spor Kulübünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Buradaki incelemelerinin ardından Poyrazköy’deki bir kıraathaneye giden Başkan Aydın, vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti. Poyrazköy’ün, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü barındıran manzarası karşısında adeta mest olan Murat Aydın, oradan ayrılmadan önce telefonunda bulunan bir sosyal medya uygulamasını kullanarak canlı yayın yaptı ve bu güzel görüntüyü takipçileriyle paylaştı. Başkan Aydın, “Beykoz halkı bize yetki verirse onlara hizmet boynumuzun borcudur” dedi.
Başkan Aydın telefonuyla canlı yayın açtı, eşsiz manzarayı takipçileriyle paylaştı
Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın sosyal medya uygulaması üzerinden başlattığı canlı yayında, “Şu an eski ismi Poyrazköy olan Beykoz Poyraz Mahallesindeyiz. İşte Yavuz Sultan Selim köprüsü, işte İstanbul Boğazı. Akşam namazından sonra Poyrazköylü hemşehrilerimizle beraber olduk. Malum ben yeni Beykozluyum, güzel insanlar, gönüllerini bize açtılar, bizleri bağrına bastılar. Hepsine sonsuz teşekkürlerim var” dedi.
“Burada güzellik var, Beykoz’un sıcaklığı var”
Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın canlı yayını izleyen bir takipçinin “Poyrazköy’de rüzgar var mı?” sorusu üzerine, “Şu an rüzgar yok ama buranın rüzgarı da çok güzel. Burada meltem var, burada güzellik var, Beykozlunun sıcaklığı var, Poyrazlı hemşehrilerimizin gönlünü bize açması var” diyerek gördüğü manzara ve Poyrazköy halkının sıcakkanlılığı karşısındaki duygularını ifade etti.
“Beykoz halkı bize yetki verirse onlara hizmet boynumuzun borcudur”
Beykoz halkına minnettar olduğunu söyleyen Başkan Aydın, “Sizlere Beykoz’dan, boğazın Karadeniz’e açılan kapısı olan Poyraz’dan gönül dolusu selamlarımı iletiyorum, Beykozlu kardeşlerime minnettarım, hepsine teşekkür ediyorum. Onlar Beykoz ailesinin yeni ferdi olan beni bağırlarına bastılar, gönüllerini açtılar. İnşallah 31 Mart’tan sonra bizlere yetki verecekler, buna inanıyorum. Alacağımız yetkiyle İnşallah onlara hizmet bizim boynumuzun borcudur. Rabbim, mahcup olacağımız bir adım atmayı bize nasip etmesin, Beykozlu’ya, ülkeme, bayrağıma, milletime, değerlerime hizmet etme imkanını bizlere bahşetsin ve o yolda da muvaffak kılsın diye dua ediyorum” dedi.

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