Murat Aydın’a, Beykoz Soğuksu’da davullu zurnalı karşılama

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, partisinin Soğuksu seçim irtibat bürosunu ziyaret etti.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Beykoz’un Soğuksu Mahallesi’nde bulunan seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Aydın’ın seçim irtibat bürosuna gelmesiyle birlikte kendisine davullu zurnalı bir karşılama yapıldı. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Aydın, "Cumhurbaşkanımız ’Dünya 5’ten büyüktür" diyebiliyorsa bu milletin desteğini aldığı içindir” şeklinde konuştu.

Milletin kendilerine yetki vermesi halinde Beykoz’un, İstanbul’un ve ülkenin geleceği için ‘Cumhur İttifakı’ olarak çok daha güzel adımlar atacaklarını belirten Aydın, “İstanbul’u da Ankara’yı da alacağız ve ‘Cumhur İttifakı’ olarak devletin bekası ile ilgili çok önemli bir adım atmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ’Dünya 5’ten büyüktür’ diyebiliyorsa, dünyadaki o güçlü yürüyüşünü devam ettirebiliyorsa bu gücü halkından aldığı, sandıktan güçlü olarak çıktığı içindir. Şimdi yine bunu yapacağız. Önceliğimiz budur. Bunu başarırsak Allah’ın izniyle ülkede problem olmaz. Ülkemizde sıkıntı olmadığı zaman Beykoz’da da güzel işler olur. Beykoz’un problemlerini çözmekle ilgili güzel adımlar atacağız. Biz cennet vaat etmiyoruz, hizmet vadediyoruz. Çok çalışacağımızı söylüyoruz, 5 yılda 15 yıllık hizmet vereceğiz diyoruz. Çünkü acelemiz var. Ömür kısa, sorunlar çok bu yüzden o sorunları çözmekle ilgili acelemiz var. Ülkenin birlik ve dirlik içerisinde olması gibi bir zorunluluk var. Buna hizmet etmemiz lazım. Daha çok hizmet edip, daha çok insanın gönlüne girip ülkedeki barış ve huzur ortamının devamına hep birlikte katkı vermemiz gerekiyor. Bu seçimin öyle bir yansıması var” ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın konuşmasının ardından partililerin yoğun ilgisiyle davul zurna eşliğinde ‘Dombra’ müziğiyle uğurlandı.

