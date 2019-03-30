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Murat Aydın’dan Beykoz’da dev sevgi yürüyüşü

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 16:11 | Son Güncelleme

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne bir gün kala Kavacık’ta partililerle ve vatandaşlarla birlikte dev bir sevgi yürüyüşü gerçekleştirdi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne bir gün kala Kavacık’ta partililerle ve vatandaşlarla birlikte dev bir sevgi yürüyüşü gerçekleştirdi. Vatandaşlara karanfil veren, onları selamlayan Aydın, seçimlerde destek istedi.
31 Mart Yerel Seçimleri’ne bir gün kala partilerle ve vatandaşlarla Rüzgarlıbahçe’deki lojistik binası önüne toplanan AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, dev bir sevgi yürüyüşü gerçekleştirdi. Ellerine Türk bayrağı ve dövizler alan vatandaşlar, önce Kavacık’a ardından da Otağtepe’ye yürüdü. Coşkulu bir şekilde geçen yürüyüşe Aydın’ın yanı sıra İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf, belediye meclis üyesi adayları da katıldı. Yürüyüşte eline mikrofonu alan Aydın, vatandaşları selamlayarak onlara karanfil verdi. Sıcak bir şekilde geçen yürüyüşün ardından Aydın, midibüse binerek ilçede seçim turu attı.

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