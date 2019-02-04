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Murat Aydın’dan “Zosia Teyze’nin Anı Evine” anlamlı ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın,, Polonezköy’de yemyeşil bahçesiyle herkesi büyüleyen ve Polonya köy evi mimarisini sergileyen “Zosia Teyze’nin Anı Evine” anlamlı bir ziyarette bulundu.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın,, Polonezköy’de yemyeşil bahçesiyle herkesi büyüleyen ve Polonya köy evi mimarisini sergileyen “Zosia Teyze’nin Anı Evine” anlamlı bir ziyarette bulundu. Anı defterine de yazan Başkan Aydın, mahallelerdeki kıraathane ve kafeteryalarda vatandaşların sorunlarını dinleyerek destek sözü istedi.
31 Mart Yerel Seçim çalışmaları Türkiye’nin dört bir yanında devam ederken, AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın’da ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Tüm mahalleleri karış karış gezen Başkan Aydın, bu kez ziyaretini ilçenin turizm, manzara ve tabiatı açısından göz bebeği olan Poloneköy’ü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Aydın, ilk olarak Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir kahvehaneye giderek vatandaşlarla görüştü. Hoş karşılanan Aydın, burada vatandaşların sorunlarını dinleyerek tek tek not aldı. Seçimden sonra da mahalleye geleceklerini ve vatandaşları yalnız bırakmayacağını ifade eden Başkan Aydın, problemleri de çözeceklerini söyledi. Esnafları da ziyaret ederek onlarla sohbet eden Aydın, kafeteryalarda oturan vatandaşları da ziyarette bulunarak seçimde destek sözü aldı. Özellikle Yaşlı, engelli vatandaşlarla gençlere yüksek önem gösteren Başkan Aydın’ın bu tavrı mahalleli tarafından olumlu karşılandı.

"Zosia Teyze’nin Anı Evine" anlamlı ziyaret
Öte yandan çalışmalar kapsamında Başkan Aydın, Polonezköy’de en eski evlerden biri olan yemyeşil bahçesiyle herkesi büyüleyen, Polonya köy evi mimarisini sergileyen ve halkın ziyaretine açık “Zosia Teyze’nin Anı Evine” anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. 1881-1883 yılları arasında Zosia Rızı’nın babası Wincenty tarafından inşa edilen evde, köy ve Rızı ailesiyle ilgili fotoğraf ve dokümanları inceleyen Başkan Aydın, evdeki yetkililerden de bilgi aldı. Aydın daha sonra evdeki anı defterine, “Polonya ve Türkiye” uluslarının kardeşliğini anlatan bir yazı yazarak imza attı.

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