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Murat Başoğlu, Bodrum'da gözaltına alındı (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 13:35 | Son Güncelleme

SERBEST BIRAKILDI Bodrum'da gözaltına alınan sunucu Murat Başoğlu, jandarma karakolundaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDI
Bodrum'da gözaltına alınan sunucu Murat Başoğlu, jandarma karakolundaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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