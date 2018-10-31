Murat Başoğlu, Bodrum'da gözaltına alındı (4)

SERBEST BIRAKILDI\nBodrum'da g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan sunucu Murat Ba\u015fo\u011flu, jandarma karakolundaki i\u015flemleri sonras\u0131 sevk edildi\u011fi adliyede, tutuksuz yarg\u0131lanmak \u00fczere serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131. \nCavit AKG\u00dcN\/MU\u011eLA, (DHA)PARTNER\u0130lk defa g\u00f6receksiniz! \u0130\u015fte \u0130stanbul'da toplu idam\u0131n foto\u011fraf\u0131....Eren Erdem'in yarg\u0131land\u0131\u011f\u0131 davaYapay zeka dini \u015fiddeti engelleyebilir mi?
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