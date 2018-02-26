Murat Başoğlu davasında yeni gelişme! Skandaldan 7 ay sonra keşif yapıldı

Bodrum'da bir teknede çekilen, ünlü sunucu Murat Başoğlu ile yeğeni olduğu öne sürülen kadının uygunsuz görüntülerinin basında yer almasının ardından, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017 Ağustos ayında soruşturma başlatıldı.

Olay yerine gelen fotoğrafçı değişik açılardan çektiği fotoğraflarla incelemelere katkıda bulundu.

7 kişi inceleme yaptı!

Sabah saatlerinde Yalıkavak Mahallesinde bulunan Tilkicik koyuna gelen 7 kişiden oluşan heyet, bölgede inceleme yaptı. 1 fotoğrafçı ise koyun çeşitli bölgelerinden fotoğraf çekti. Bilirkişilerin yanı sıra Murat Başoğlu'nun avukatı Fatih Volkan ve Burcu Başoğlu Kabadayı'nın avukatı Bihter Tezcan da keşfe katıldı.

28 Kasım 2017 tarihinde Murat Başoğlu ve ilişkisi olduğu öne sürülen yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan açılan kamu davası, Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesinde başlamıştı. Gizlilik kararı olan mahkemede, olayın olduğu Yalıkavak sahilinde keşif yapılma kararı alınmıştı.