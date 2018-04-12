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Murat Başoğlu hakkında son dakika kararı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2018 09:08 | Son Güncelleme

Sunucu Murat Başoğlu yargılandığı davadan beraat etti ancak hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılması için yaptığı başvurudan olumlu sonuç çıkmadı.

Murat Başoğlu hakkında son dakika kararı!

Bodrum Gündoğan'daki villasını satışa çıkardığı ve yurtdışında yaşamak planları yaptığı iddiaları gündeme gelen Başoğlu hakkındaki yurt dışı yasağının kalkması için dosyanın temyiz aşamasının tamamlanmasını bekleyecek...

Murat Başoğlu Teknedeki fotoğraflar montajlandı

İki mahkeme de reddetti

Bodrum'da öz yeğeniyle ilişki yaşadığı için yargılanan ve beraat eden sunucu Murat Başoğlu'na mahkemeden kötü bir haber geldi. Yargılama sürecinde yurt dışına çıkış yasağı konulan Başoğlu, bu yasağın kaldırılması için yasağı koyan Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak mahkeme gerekçesini belirterek dosyanın temyiz süreci bitinceye kadar bu yasağın devam etmesine karar verdi ve Başoğlu'nun talebini kabul etmedi. Bunun üzerine Başoğlu'nun avukatları üst mahkeme olarak Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Ağır Ceza Mahkemesi de Başoğlu'na yurt dışı çıkış yasağı koyan Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını yerinde buldu ve Başoğlu'nun itirazını reddetti. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararı nihai özellik taşıyor. Dolayısıyla Başoğlu, dava dosyası temyiz edilene kadar yurt dışına çıkamayacak.

9 Mart'ta beraat etmişti

Bodrum'da teknesinde öz yeğeniyle görüntüleri basına yansıyan Başoğlu ve yeğeni hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlamış ve 'hayasızca davranışlarda bulunmak' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hakim karşısına çıkarılmışlardı. Yargılama sürecinde de Başoğlu ve yeğenine yurtdışına çıkış yasağı konulmuştu. Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda 9 Mart'ta iki sanık için de beraat kararı verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
murat başoğlu yurt dışı yasağı

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