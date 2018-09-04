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Murat Başoğlu'ndan yeğeni Burcu Başoğlu ile ilgili şoke eden iddia

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.09.2018 11:43 | Son Güncelleme

Murat Başoğlu intihar ettiği iddiaları sonrasında yine gündemde! Başoğlu skandala birlikte karıştığı yeğeni Burcu Başoğlu'yla olay sözler söyledi

Murat Başoğlu'ndan yeğeni Burcu Başoğlu ile ilgili şoke eden iddia

Geçen yaz yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu’nun intihara teşebbüs ettiği ileri sürülmüştü. Bu iddiaları yalanlayan Başoğlu, Beyaz Tv'ye açıklamalarda bulundu.

'AMCAM BANA TECAVÜZ ETTİ'

'Söylemezsem Olmaz' programının yapımcısı Bilal Özbilge'yle görüşen Murat Başoğlu, "Hayatım boyunca yeğenimi 3 kez gördüm. Yeğenimle hayatım boyunca samimi değildim. Kendisi beni doğum günlerimde arardı. Zaten yurtdışında eğitim aldı. Üstelik ağabeyim ile de görüşmezdik mesafeliydik. Yeğenim ile eşim sık sık görüşürdü.

Yeğenim görüntülerin olmadığını öğrenince benden 150 bin dolar istedi. Ben de, 'Saçmalama ne parası istiyorsun' deyince, 'Amcam bana tecavüz etti' diye iftira atarım dedi. Görüntü ortaya çıkınca para isteği ortadan kalktı. İşte bu yüzden kumpas olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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