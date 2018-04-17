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Murat Başoğlu'nun beraat gerekçesi ortaya çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın geçtiğimiz yaz ayında basına yansıyan ve büyük infial uyandıran görüntülerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın gerekçeli kararı hazırlandı

Murat Başoğlu'nun beraat gerekçesi ortaya çıktı!

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı'nın beraat ettiği davanın gerekçeli kararı hazırlandı. Milliyet'in haberine göre; kararda eylem yerinin yerleşim yerine uzak olması ve karadan çıplak gözle görülemeyecek mesafede olması nedeniyle suç oluşmadığı belirtiliyor.

Kararı yazan hâkime göre teknedeki şahıslar Murat Başoğlu, Burcu Başoğlu ve ilişkiye girdikleri de bilirkişi raporuyla sabit... Ancak iddianamedeki 'hayasız hareket' suçunun oluşabilmesi için gerekli 'aleniyet' şartı oluşmadı. Çünkü yine bilirkişi ve keşif raporuna göre eylemin gerçekleştiği yer en yakın yerleşim yerinden çıplak gözle görülemeyecek kadar uzakta...

EYLEM SABİT AMA...

Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın geçtiğimiz yaz ayında basına yansıyan ve büyük infial uyandıran malum görüntülerinden sonra Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve 'Hayasızca Hareketler' suçundan dava açılmıştı. Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama neticesinde sanıklar 9 Mart'ta beraat etti. Mahkeme beraat kararıyla ilgili gerekçeli kararını da hazırladı. Gerekçeli kararda sanıkların neden beraat ettiği ayrıntılı olarak anlatıldı. Karara göre teknedeki kişilerin davanın sanıkları olduğu bilirkişi raporuyla tespit edilmiş durumda. Yine bilirkişi raporuna göre ilişkiye girdikleri de bilirkişi raporuyla sabit.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEMEZ

Ancak mahkemeye göre iddianamedeki suçun oluşması için gerekli 'aleniyet' şartı oluşmadı. Çünkü bilirkişi raporuna göre eylemin gerçekleştiği yer karayoluyla ulaşımı olmayan koyun içerisinde olan bir nokta ve tekne en yakın yerleşim yerine 1380 metre uzakta. Yine bilirkişi raporuna göre fotoğrafın çekildiği yer de tekneye 600 metre uzaklıkta. Dolayısıyla olayın gerçekleştiği yer 'çıplak gözle' görülecek mesafede olmadığı için kanunda aranan 'aleniyet' şartı da oluşmadı ve sanıklar için iddianamade belirtilen suçun unsurları oluşmadığj için beraat kararı verildi.

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