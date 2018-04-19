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Murat Başoğlu'nun beraatine itiraz geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2018 11:34 | Son Güncelleme

Burcu Başoğlu ve Murat Başoğlu hakkında çıkan beraat kararına itiraz geldi. Savcı Fatma Atasoy, olayın çevredeki teknelerden görülebileceğini ifade ederek sanıkların cezalandırılmasını istedi

Murat Başoğlu'nun beraatine itiraz geldi

Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın basına yansıyan ve büyük tepki çeken görüntülerin ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak 'Hayasızca Hakaretler' suçundan haklarında dava açmıştı.

Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın neticesinde, olayın yerleşim yerinden uzak olduğu ve çıplak gözle görülemeyeceği için kanunda suç için aranan 'aleniyet' şartının gerçekleşmediği belirtilerek sanıkların 9 Mart'ta beraat etmelerine karar verildi.

"TEKNELERDEN GÖRÜLEBİLİR"

Savcı Fatma Atasoy, sanıkların beraat kararını temyiz ederek, kararın bozulmasını istedi.

Atasay, temyiz başvurusunda olayın ensest olduğunun altını çizerek beraat kararındaki 'Yerleşim yerine uzaktı, çıplak gözle görülemez olduğu için de alaniyet oluşmadı' şeklindeki gerekçenin geçersiz olduğunu, kanundaki 'aleniyet' unsurunun 'görülmeyi' değil 'görülme ve algılanma imkanının olmasını' ifade etti.

Verilen kararda karadan çıplak gözle görülmeyecek olmasının yeterli olmadığını belirten savcı Atasoy, olayın çevredeki başka teknelerden görülebileceğini ifade etti.

TEMMUZ ŞARTLARI DÜŞÜNÜLMELİ

Savcı Fatma Atasoy, beraat edilmeye gerekçe olan verilerin temin edildiği 26 Şubat tarihli keşif raporuna da itiraz etti. Atasoy, olayın görülebilme durumunun 26 Şubatta'ki keşfe göre değil; nüfus ve tekne yoğunluğunun fazla olduğu yani olayın geçtiği 28 Temmuz şartlarında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

BERAAT ETTİLER

Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın neticesinde, olayın yerleşim yerinden uzak olduğunu, çıplak gözle görülemeyeceği için kanunda suç için aranan 'aleniyet' şartının gerçekleşmediği belirtilerek sanıklar 9 Mart'ta beraat etmelerine karar verildi.

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murat başoğlu Burcu Başoğlu

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