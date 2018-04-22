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Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2018 09:11 | Son Güncelleme

Öz yeğeniyle sevişirken yakalanan Murat Başoğlu sosyal medya hesabından 8 ay sonra ilk paylaşımını yaptı

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü

Sunucu Murat Başoğlu üzerinde 'Işık sarsın sizi' yazan, melek kanatlarının olduğu panonun önünde çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte Murat Başoğlu'nun o paylaşımı:

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9 MART'TA BERAAT ETMİŞTİ

Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın geçen yaz basına yansıyan görüntülerinden sonra Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve 'hayasızca hareketler' iddiasıyla dava açılmıştı. Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama neticesinde sanıklar 9 Mart'ta beraat etmişti.

Ancak Bodrum Cumhuriyet Savcısı Fatma Atasoy, 'usule ve yasaya aykırı' olarak değerlendirdiği beraat kararına itiraz ederek kararın bozulması ve sanıkların cezalandırılması istemiyle temyize başvurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
murat başoğlu Burcu Başoğlu

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