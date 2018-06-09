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Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.06.2018 11:16 | Son Güncelleme

Murat Başoğlu'ndan boşanan Hande Bermek'in evliliğini sadece kağıt üzerinde noktaladığı önceki gün çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu geçen yaz yeğeni Burcu Başoğlu teknede görüntülenmiş, skandal ilişki günlerce magazin gündemini meşgul etmişti.

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YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE TEYİT EDİLDİ

Murat Başoğlu, skandalı yalanlarken hazırlanan iddianamede teknedekilerin Murat Başoğlu ile yeğeni olduğu yüz tanıma sistemiyle teyit edilmişti. Çirkin skandalın ardından eşinin arkasında duran Hande Bermek, tepkiler artınca 11 Eylül'de evliliğini bitirmişti.

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Ancak Hande Hanım'ın evliliğini sadece kağıt üzerinde noktaladığı önceki gün çekilen bu görüntülerle ortaya çıktı.

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'BU KADAR DA OLMAZ'

Takvim gazetesinden Doğan Savaş'ın görüntülediği ikilinin keyifli halleri ve Murat Başoğlu'nun eşini sık sık öpücüklere boğması, "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

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Bodrum Gündoğan'da bulunan evlerinde görüntülenen Murat Başoğlu ile Hande Bermek'in tepkilerden korktukları için deniz kıyısındaki evlerinin bahçelerine duvar ördürdüğü gözden kaçmadı.

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Hande Bermek, bol bol denize girdi, keyifli halleri böyle görüntülendi...

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Öz amcası ile görüntülenen Burcu Başoğlu da eşinden boşandı.

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