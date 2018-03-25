MAGAZİN

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.03.2018 10:49 | Son Güncelleme

Sunucu Murat Başoğlu geçen yaz Bodrum’daki teknede evli yeğeni Burcu Kabadayı ile uygunsuz şekilde görüntülenmişti. Başoğlu flaş bir karar aldı

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Teknede yeğeniyle basılan Murat Başoğlu kararını verdi.

Türkiye'yi sarsan skandalın ardından ortaya çıkmasının ardından Hande Bermek eşi Murat Başoğlu’ndan 11 Eylül 2017’de boşanmıştı. Ayrılığın ardından çift Bodrum Gündoğan’daki villalarından bir süre daha birlikte yaşamaya devam etmişti.

MURAT BAŞOĞLU YURTDIŞINA GİDİYOR

Yaşanan skandalın ardından Murat Başoğlu kendini eve kapamış, yurtdışına çıkmak için mahkemeye başvurmuştu. Yurtdışına çıkma yasağı mahkeme kararıyla kaldırılan Başoğlu, Bodrum’daki evini el altından satılığa çıkardı.

Başoğlu, evini kendilerini tanımayan yabancı uyruklu bir alıcıya satmaya karar verdi. Satış işlemlerinin ardından ünlü sunucunun yurtdışına çıkacağı ve uzun bir süre Türkiye’ye dönmeyeceği öğrenildi.

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