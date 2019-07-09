HABER

Murat Başoğlu’nun yeğeni eşinden 2 yıl sonra boşandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 23:57 | Son Güncelleme

Sunucu Murat Başoğlu’nun teknede görüntülendiği yeğeni Burcu Başoğlu, eşi Selçuk Kabadayı’dan boşandı.

Sunucu Murat Başoğlu’nun teknede görüntülendiği yeğeni Burcu Başoğlu, eşi Selçuk Kabadayı’dan boşandı. Mahkeme, davalı Burcu Başoğlu’nu 100 bin lira maddi, 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Sunucu Murat Başoğlu’nun yeğeni Burcu Başoğlu ile teknedeki görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Burcu Başoğlu’nun eşi Selçuk Kabadayı mahkemeye başvurarak boşanma davası açmıştı.
Davanın karar duruşması bugün Anadolu 6. Aile Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, davacı Selçuk Kabadayı avukatı Handan Yazıcıoğlu ile birlikte katılırken, davalı Burcu Başoğlu da avukatıyla salonda hazır bulundu.

Davalıya 200 bin lira tazminat
Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Burcu Başoğlu’nu 100 bin lira maddi, 100 bin lira manevi olmak üzere toplamda 200 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Karşı davası reddedildi
Öte yandan Anadolu 6. Aile Mahkemesi, kusurlu olduğunu gerekçe göstererek davalı Burcu Başoğlu’nun açtığı karşı boşanma davasını reddetti.

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...
'Hacca gideceğim, altınlarınızı verin okutayım' deyip dolandıran kişi yakalandı'Hacca gideceğim, altınlarınızı verin okutayım' deyip dolandıran kişi yakalandı
Motosikleti gasbeden 18 yaşındaki şüphelinin 51 suç kaydı çıktıMotosikleti gasbeden 18 yaşındaki şüphelinin 51 suç kaydı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.