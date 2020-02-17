Murat Boz'a programda sordu: Çıplak mısın?

'Can Kenarım' adlı yeni şarkısıyla Murat Boz, Yasemin Şefik’in Best FM’deki programına katılarak, canlı yayında konuştu. Televizyon ve sinema kariyerinde yaptığı çalışmaların, hayranları tarafından "müziği bıraktı" şeklinde yorumlandığını söyleyen Murat Boz, 14 yılda 5 albüm yaptım. 11 single çıkardım. Hiç boş durmamışım ki…" dedi.

Eski dost olan Yasemin Şefik ve Murat Boz, ilginç diyaloglara da sahne oldu.

Yasemin Şefik’in "Murat şu anda üstünde ne var, çıplak mısın" sorusu üzerine kahkaha atan Murat Boz, “Bu klipte, Gülşen Aybaba beni soydu” dedi.

Murat Boz ayrıca, arka arkaya birçok şarkı çıkaracağını da duyurdu.

