Murat Boz açıkladı: Aslı Enver ve Hande Erçel'in arası kötü mü?

Murat Boz; Aslı Enver ve Hande Erçel'in aralarının bozuk olduğu iddialarına açıklık getirdi.

Dedikodulara önceki akşam yanıt veren Murat Boz şöyle konuştu:

“Ortada bir gerginlik yok. Tamamen uydurma. Hep beraber buluşup yemek yedik. Murat ile Hande birbirine çok yakışıyor. Allah mutlu etsin.”

Ama Aslı Enver ile Hande Erçel henüz birbirlerini Instagram’dan takibe almadı.

MURAT DALKILIÇ 'KUZENİYLE' GEZMİŞ!

Posta'dan Al Keser'in haberine göre: bu arada Murat Dalkılıç önceki gece Etiler Fenix’teydi. Yanında bir grup kız vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Cihangir Hazine’ye geçip eğlenmeye devam ettiler.

Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel’i soran muhabirlere, “Hande şu an burada yok. Kızlardan biri kuzenim, diğeri yakın dostumun flörtü, ötekiler de arkadaşlarım. Gelin isterseniz içeriye gözlerinizle görün” yanıtını verdi.

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