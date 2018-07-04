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Murat Boz'dan idam yorumu: Ruhum daralıyor Demet...

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.07.2018 12:15 | Son Güncelleme

Eylül ve Leyla'nın öldürülmesinin ardından idam tartışmaları yeniden gündeme geldi. Ünlü isimlerin idam açıklamaları sürüyor. Murat Boz da sosyal medyadan gündeme dair açıklamalar yaptı

Murat Boz'dan idam yorumu: Ruhum daralıyor Demet...

Minik Eylül ve Leyla'nın ölüm haberinin ardından birçok ünlü gibi Murat Boz da tepki gösterdi. İdam tartışmalarına dahil olan Boz, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

Boz şu tweetleri attı:

"Bir çocuğu 4-5 gün boyunca aç bırakıp o halde dere kenarında ölüme terkeden sapkın zihniyetlerin toplumdan arındırılması lazım. Bu insan kırıntılarının idam edilmesi daha sonra yaşanabilecek böyle vahim olayların önüne geçilmesi açısından caydırıcı olacagını düşünüyorum.

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Bu sebeple çocuk ve kadın tecavüzcülerine idam getirilmesi en caydırıcı ceza olacaktır.O çocuklarn aileleri ve yakınlarının yaşadıkları üzüntüyü tahmin etmemiz olanaksız. En azından bu pisliklerin dünya üzerinden ebediyen yok edildiğinin bilinmesi içlerne az da olsa bir su serper."

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Murat Boz'un tweet'ine ise ilk destek Demet Akalın'dan geldi. Akalın Boz'a "Cocuğu olmadan baba olmusun helal kuzum sana" yazdı. Boz ise bu yoruma şu yanıtı verdi: "Ruhum daralıyor Demet. Elim ayağım birbirine giriyor. Bunları Elime verseler 1 saniye düşünmem."

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Anahtar Kelimeler:
muratboz demet akalın

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
artık bu meclis devreye girip şu sapıkları bir asın ya
demet gündem olmak için herşeyi yapar bu olayın baba olup olmamakla ne alakası var vicdan önemli
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