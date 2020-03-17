Murat Boz'dan tepki çeken sözler: Çıkın, evde durmayın!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası yetkililer herkese gerekmedikçe evde kalmaları gerektiğini her fırsatta tavsiye ediyor. Dünyada ve Türkiye'de "evde kal" çağrıları yapılırken ünlü şarkıcı Murat Boz'un çağrısı ise herkesi şaşırttı.

Boz dışarı çıktığı anlardan paylaşım yaparak "İzolasyonun dışında kendimizi eve hapsetmek olmamalı durumumuz. Dışarı çıkıp biraz dolaşmak iyi gelir. Bugün ben de dışarı çıktım; sporumu açık havada yapacağım. Hepinize de tavsiye ederim. Hepinize tavsiyem çıkın; evde durmayın. Açık havada oksijeninizi alın. Bu zor günleri de milletçe atlatacağımıza olan inancım çok yüksek."

Sağlık Bakanlığı bir dizi önlemler alarak tüm vatandaşların evlerinde kalmaları konusunda uyarırken, şarkıcı Murat Boz'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bu paylaşım tepki çekti.