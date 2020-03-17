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  4. Murat Boz'dan tepki çeken sözler: Çıkın, evde durmayın!

Murat Boz'dan tepki çeken sözler: Çıkın, evde durmayın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 17:14 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sonrası tüm dünya 'evde kal' çağrısı yaparken Murat Boz ise takipçilerini dışarı çıkmayı önerdi. Boz'un paylaşımına tepki yağdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası yetkililer herkese gerekmedikçe evde kalmaları gerektiğini her fırsatta tavsiye ediyor. Dünyada ve Türkiye'de "evde kal" çağrıları yapılırken ünlü şarkıcı Murat Boz'un çağrısı ise herkesi şaşırttı.

Boz dışarı çıktığı anlardan paylaşım yaparak "İzolasyonun dışında kendimizi eve hapsetmek olmamalı durumumuz. Dışarı çıkıp biraz dolaşmak iyi gelir. Bugün ben de dışarı çıktım; sporumu açık havada yapacağım. Hepinize de tavsiye ederim. Hepinize tavsiyem çıkın; evde durmayın. Açık havada oksijeninizi alın. Bu zor günleri de milletçe atlatacağımıza olan inancım çok yüksek."

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Sağlık Bakanlığı bir dizi önlemler alarak tüm vatandaşların evlerinde kalmaları konusunda uyarırken, şarkıcı Murat Boz'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bu paylaşım tepki çekti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
evet bencede doğru çünki insanın psikplajisi bozulur evde kapan kapan ha toplu yerlere gidilmez açık havaya çıkılır oksijen alınır spor yapılır piknik yapılır işte hernese evde kapanmakla olmaz
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