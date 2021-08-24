Murat Boz'dan, Tuba Büyüküstün'le birlikte Another Self pozu!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak'la birlikte Another Self isimli Netflix dizinde başrolde oynuyor.

Tuba Büyüküstün'ün geçtiğimiz haftalarda koronavirüs olması nedeniyle dizi çekimleri durdurulmuştu. Sağlığına kavuşan Büyüküstün'ün sete geri dönmesiyle çekimler yeniden başladı.

Ayvalık Cunda'da çekimleri devam eden dizinin oyuncuları önceki akşam, set yorgunluğunu atmak için bir mekanda buluştu. Ünlü oyuncu Serkan Altunorak, ekip arkadaşlarıyla bir selfie çekti. Murat Boz da o kareyi Instagram hesabından paylaştı.

Boz'un paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.



