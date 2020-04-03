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Murat Boz: Her gecenin sabahı var, bu da geçecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 15:17 | Son Güncelleme

Koronavirüs sebebiyle yetkililerin "Evde kal" çağrısına uyan Murat Boz, karantina günlerinden çıkardığı dersi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Boz, konuyla ilgili "Yeni başlangıçların temeli olacağını düşündüğüm bir milat bu süreç ve zor zamanları birbirimizi severek, sayarak, destekleyerek atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Murat Boz: Her gecenin sabahı var, bu da geçecek

Popçu Murat Boz, tüm dünyada hızla etkisini gösteren koronavirüs nedeniyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Boz, karantina günlerinden çıkardığı dersi takipçileriyle paylaştı.

"FARKINA VARIYORUZ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve takipçilerine moral veren Murat Boz, şu ifadeleri kullandı:

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Bu zor zamanlarda bakıp da görmediğini öğreniyor insan. Belki bildiklerimizdi onlar ama kolay unutmaya meyilli olduğumuzdan, bırakmışız hepsini bir kenara… Farkına varıyoruz, zor yoldan da olsa bakıp geçtiklerimizi görüyoruz yeniden. Önemli olanın farkına varmaya başlıyoruz. Aslında ne kırılganmışız ve birbirimize ne denli bağlıymışız, anlıyoruz.

İhtiyacımız olan sevgi, saygı, şefkat, merhamet, anlayış, güven... Farklı düşünene, farklı görünene, farklı bakana, aslında parçası olduğumuz ama sanki değişmişiz gibi davrandığımız doğaya, tüm canlılara, hayvanlara saygı, yaşam hakkına saygı… Anlamaya başlıyoruz.

"ÖN YARGILAR MANASIZLAŞIYOR"

Kapatılan sınırlar, çekilen setler aslında kalkıyorlar çünkü zaten yoktular. Ön yargılar manasızlaşıyor. Ötekileştirmeler anlamsızlaşıyor. Öyle değilmiş gibi gözükse de insanları keskin çizgilerle birbirinden ayıran her şey ama her şey, nefretlerimiz, kibrimiz, bencilliklerimiz sorgulanıyor bugün. Uyanıyoruz.

"HERKESİN YANINDA OLACAĞIM"

Yeni başlangıçların temeli olacağını düşündüğüm bir milat bu süreç ve zor zamanları birbirimizi severek, sayarak, destekleyerek atlatacağız. Ben gücüm yettiğince varoluş sebebim siz dostların, kardeşlerin, çocukların, anne, babaların, ninelerin, dedelerin, 7’den 70’e herkesin yanında olacağım.

"SİZLERİ SEVİYORUM"

Çünkü biliyorum; yalnız değilim ve biliyorum yalnız değilsiniz. Her gecenin bir sabahı var, bu da geçer, geçecek… Sizleri seviyorum.

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