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Murat Boz Kadirlileri şarkılarıyla coşturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 21:49 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kadirli'de konser veren Murat Boz hayranlarını şarkılarıyla coşturdu.

Efendi ERKAYIRAN/KADIRLI (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kadirli'de konser veren Murat Boz hayranlarını şarkılarıyla coşturdu. Kent Meydanı'nda bulunan eski otogar içerisinde düzenlenen konsere Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve Murat Boz hayranları katıldı. Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Kadirli Belediyesi tarafından organize edilen konserde sahne alan Murat Boz birbirinden güzel şarkıları ile Kadirlililere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye gelen Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Murat Boz'un doğum gününü kutladı. Karatepe kilimi hediye edilen Boz daha sonra konsere devam etti.

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