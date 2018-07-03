MAGAZİN

Murat Boz kaslarının sırrını verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.07.2018 13:30 | Son Güncelleme

Aslı Enver'den ayrıldıktan sonra erkek arkadaşlarıyla tatile çıkan Murat Boz kaslarıyla gündem olmuştu. Boz kaslarının sırrını açıkladı

Murat Boz kaslarının sırrını verdi

Geçtiğimiz yıllarda teknede çekilen göbekli fotoğraflarıyla uzun süre gündemde kalan Murat Boz, bu olay sonrası sıkı bir diyet ve spor programıyla kısa sürede kendisini toplamıştı.

O günlerden beri sporu hayatının merkezine koyan Boz, tüm yoğunluğuna ve konser programlarına rağmen sporu asla ihmal etmiyor. Baklavaları ve kaslı vücuduyla dikkat çeken şarkıcının, sırrı da ortaya çıktı.

Spor salonundan çıkmayan şarkıcı; özel hocalar eşliğinde, vücuda elektrik verilen X-Body'yle ağırlık çalışarak ve squat yaparak form tutuyor.

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Murat Boz murat boz kas

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