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Murat Boz'un eski fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 09:26 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye yarışmasının jürilerinden olan şarkıcı Muraz Boz eski halini paylaştı. Boz'un değişimi sosyal medyayı salladı. Boz annesine yaptığı yorumla da olay oldu.

Aslı Enver ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan popçu Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Murat Boz, 2001 yılında çekilen vesikalık fotoğrafını "2001... #tbt" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Boz, annesinin "Kuzum" yorumuna, "Anacığım bu vesikalıktan sonra evlatlıktan reddetmediğin için ne desem az. Anacığım benim..." yanıtını verdi.

"ALLAH NAZARLARDAN KORUSUN"

Şarkıcının annesi Nedret Boz ise "Allah nazarlardan korusun" ifadelerini kullandı.
Murat Boz'un paylaşımı kısa sürede takipçilerinden 100 binin üzerinde beğeni ve birçok yorum aldı.

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