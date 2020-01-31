Murat Boz'un eski fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Aslı Enver ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan popçu Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Murat Boz, 2001 yılında çekilen vesikalık fotoğrafını "2001... #tbt" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Boz, annesinin "Kuzum" yorumuna, "Anacığım bu vesikalıktan sonra evlatlıktan reddetmediğin için ne desem az. Anacığım benim..." yanıtını verdi.

"ALLAH NAZARLARDAN KORUSUN"

Şarkıcının annesi Nedret Boz ise "Allah nazarlardan korusun" ifadelerini kullandı.

Murat Boz'un paylaşımı kısa sürede takipçilerinden 100 binin üzerinde beğeni ve birçok yorum aldı.

