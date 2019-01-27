MAGAZİN

Murat Boz'un Ferat Üngür kehaneti tuttu! O Ses Türkiye şampiyon adayı Ferat Üngür kimdir, nerelidir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.01.2019 23:39 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye finaline farklı tarzı ve güçlü sesiyle Ferat Üngür damga vurdu. Ferat Üngür finalde Ay Yüzlüm ve Gel Gör Beni Aşk Neyledi eserlerini seslendirdi. Murat Boz'un ise Ferat Üngür'ü ilk dinlediği andaki söyledikleri tekrar akıllara geldi. O Ses Türkiye finalde son ikiye kalmayı başaran Ferat Üngür kimdir? Ferat Üngür nereli ve kaç yaşında? O Ses Türkiye'de Ferat Üngür şampiyon oldu mu? İşte Ferat Üngür hakkında merak edilenler.

Murat Boz'un Ferat Üngür kehaneti tuttu! O Ses Türkiye şampiyon adayı Ferat Üngür kimdir, nerelidir?

Ferat Üngür O Ses Türkiye sahnesine ilk çıktığında seslendirdiği 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyülemeyi başarmıştı. Dört jüri üyesinin de döndüğü Ferhat Üngür, Acun Ilıcalı'nın isteği üzerine 'Islak Islak' şarkısını da söylemişti. Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin takımına katmak için yarıştığı Ferat Üngür ise Murat Boz'un takımını seçti ve finale kadar yükseldi.

ferat

'FERAT ÜNGÜR FİNALE KALIR' DEMİŞTİ
Yarışmaya Dyarbakır'dan katılan Ferat Üngür için Murat Boz, 'Finale kalacak isim. Bugüne kadar sezonun en iyi yarışmacısı yorumunu yapmıştı. Ferat Üngör,Murat Boz'u yanıltmadı ve O Ses Türkiye finalinde son ikiye kalmayı başardı.

ferat33
O Ses Türkiye sahnesine çıkan Ferat Üngür'ün performansını değerlendiren jüri üyeleri, "Şu ana kadar sezonun en iyisi" yorumunu yapmıştı.

FERAT ÜNGÜR NERELİ?
Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. O Ses Türkiye sahnesine çıkma cesaretini bu yıl gösterebildiğini söyleyen Ferat Üngür, bazı mekanlarda sahne alıyor. Ferat Üngür, O Ses Türkiye’ye “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla katılmıştı. O Ses Türkiye finalisti Ferat Üngür'ün sesi 2016-2017 şampiyonu Dodan Özer'e benzetildi.


PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
O Ses Türkiye finalistleri Barış ve Baran Solar kimdir? O Ses Türkiye finalistleri Barış ve Baran Solar kimdir?
O Ses Türkiye finalisti Umut Kaç kimdir?O Ses Türkiye finalisti Umut Kaç kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ferat üngür ferat üngür kimdir o ses türkiye ferat üngür o ses türkiye finalist ferat üngür kim o ses türkiye 2019

En Çok Okunan Haberler

İttifak tepkisi: İş düzelmezse, şahsım büyükşehir adayıdır

İttifak tepkisi: İş düzelmezse, şahsım büyükşehir adayıdır

Seks bağımlısı sevgilisi sayesinde para kazanacak

Seks bağımlısı sevgilisi sayesinde para kazanacak

Kızım dizisinde şaşırtan ayrılık

Kızım dizisinde şaşırtan ayrılık

Erdoğan: Antalya'da 100 milyon TL zarar tahmin ediliyor

Erdoğan: Antalya'da 100 milyon TL zarar tahmin ediliyor

Atatürk sorusuna joker kullanınca...

Atatürk sorusuna joker kullanınca...

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yeşilçam'a hayatlarını adadılar! Şimdi hepsi 'Yaşam Evi'nde yaşıyor

Yeşilçam'a hayatlarını adadılar! Şimdi hepsi 'Yaşam Evi'nde yaşıyor

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Eşiyle bornozlarını giyip akıma uydular

Eşiyle bornozlarını giyip akıma uydular

Seren Serengil'in çocuk hayali gerçek oldu!

Seren Serengil'in çocuk hayali gerçek oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış ve Baran Solar kimdir? O Ses Türkiye finalistleri ikiz kardeşler hakkında tüm bilgiler

O Ses Türkiye finalistleri Barış ve Baran Solar kimdir?

Umut Kaç kimdir, nerelidir? O Ses Türkiye 2019 finalisti Umut Kaç hakkında bilgiler!

O Ses Türkiye finalisti Umut Kaç kimdir?

Hadise, O Ses Türkiye'deki transparan kıyafetiyle dikkat çekti

Hadise, O Ses Türkiye'deki transparan kıyafetiyle dikkat çekti

Christina Hendricks film tanıtımına damga vurdu

Filmin tanıtımına damga vurdu

Meryem Uzerli’den bacak şov!

Meryem Uzerli’den bacak şov!

Sıla’dan Ahmet Kural’a bir dava daha!

Sıla’dan Ahmet Kural’a bir dava daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.