Murat Boz'un Ferat Üngür kehaneti tuttu! O Ses Türkiye şampiyon adayı Ferat Üngür kimdir, nerelidir?

Ferat Üngür O Ses Türkiye sahnesine ilk çıktığında seslendirdiği 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyülemeyi başarmıştı. Dört jüri üyesinin de döndüğü Ferhat Üngür, Acun Ilıcalı'nın isteği üzerine 'Islak Islak' şarkısını da söylemişti. Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin takımına katmak için yarıştığı Ferat Üngür ise Murat Boz'un takımını seçti ve finale kadar yükseldi.

'FERAT ÜNGÜR FİNALE KALIR' DEMİŞTİ

Yarışmaya Dyarbakır'dan katılan Ferat Üngür için Murat Boz, 'Finale kalacak isim. Bugüne kadar sezonun en iyi yarışmacısı yorumunu yapmıştı. Ferat Üngör,Murat Boz'u yanıltmadı ve O Ses Türkiye finalinde son ikiye kalmayı başardı.



O Ses Türkiye sahnesine çıkan Ferat Üngür'ün performansını değerlendiren jüri üyeleri, "Şu ana kadar sezonun en iyisi" yorumunu yapmıştı.

FERAT ÜNGÜR NERELİ?

Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. O Ses Türkiye sahnesine çıkma cesaretini bu yıl gösterebildiğini söyleyen Ferat Üngür, bazı mekanlarda sahne alıyor. Ferat Üngür, O Ses Türkiye’ye “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla katılmıştı. O Ses Türkiye finalisti Ferat Üngür'ün sesi 2016-2017 şampiyonu Dodan Özer'e benzetildi.



