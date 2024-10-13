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  4. Murat Boz'un suratına çakmak fırlattılar! Şarkısına devam edemedi

Murat Boz'un suratına çakmak fırlattılar! Şarkısına devam edemedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.10.2024 13:53
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Kültür Yolu Festivali kapsamında Diyarbakır'da sahne alan Murat Boz'a sahnede çakmak fırlatıldı. Yüzüne aldığı darbeyle şoka uğrayan Murat Boz şarkısına da devam edemedi.

Murat Boz'un suratına çakmak fırlattılar! Şarkısına devam edemedi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde sahneye Murat Boz çıktı.

Son dönemde şarkıcıların sahnesine eşya fırlatma modası devam ediyor. Çirkin hareket konser boyunca devam etti.

Murat Boz'un sahnesine telefon bile atıldı, şarkıcı ise kibar şekilde gelen telefonları geri gönderdi.

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Murat Boz hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşatırken çirkin anlar yaşandı.

Murat Boz parçalarını seslendirirken suratına çakmak fırlatıldı. Çakmağın gözüne gelmesiyle ünlü isim sahnede bir süre sendeledi ve kendini toparlamaya çalıştı.

Şarkısına devam edemeyen Boz'un canı yandı, neye uğradığını şaşırdı.

O anlar kameraya da yansıdı. Sosyal medyada bu hareketlere "Bu ne saçmalık", "Bu insanlara ceza verilmedi", "Ülkede normal bir şey yok" yorumları geldi.

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Murat Boz
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