Murat Boz ve Burcu Bakdur aşk mı yaşıyor?

Bu süreçte sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Boz'un sunucu Burcu Bakdur ile takipleşip yorumlaşması akıllara 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu getirdi.

Murat Boz ve Burcu Bakdur aşk mı yaşıyor?

Murat Boz'un bir süredir reklam yazarı ve sunucu Burcu Bakdur'un Instagram'dan yayınladığı fotoğrafları anında beğenmesi Boz hayranlarının gözünden kaçmadı.

Aynı şekilde 35 yaşındaki Bakdur da Boz'un her paylaşımına yorum yapması dikkat çekti.

İkilinin yeni bir aşka yelken açtığını iddia eden fanlar ise "Bu kadar belli etmeseniz!" şeklinde yorumlar yapmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl oyuncu Aslı Enver ile ayrılan Murat Boz, bir süre sonra Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile mimar Efe Kesgün'ün doğum günü partisinde tanışıp yeni bir ilişkiye başladığı öne sürülmüştü.