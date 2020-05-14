MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Boz ve Burcu Bakdur aşk mı yaşıyor?

Murat Boz ve Burcu Bakdur aşk mı yaşıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 09:08 | Son Güncelleme

Şarkıcı Murat Boz, koronavirüs nedeniyle gerekli önlemleri alarak tüm günü evinde izole bir şekilde geçiriyor.

Bu süreçte sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Boz'un sunucu Burcu Bakdur ile takipleşip yorumlaşması akıllara 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu getirdi.

Murat Boz ve Burcu Bakdur aşk mı yaşıyor?

Murat Boz'un bir süredir reklam yazarı ve sunucu Burcu Bakdur'un Instagram'dan yayınladığı fotoğrafları anında beğenmesi Boz hayranlarının gözünden kaçmadı.
Aynı şekilde 35 yaşındaki Bakdur da Boz'un her paylaşımına yorum yapması dikkat çekti.
İkilinin yeni bir aşka yelken açtığını iddia eden fanlar ise "Bu kadar belli etmeseniz!" şeklinde yorumlar yapmaya başladı.
Geçtiğimiz yıl oyuncu Aslı Enver ile ayrılan Murat Boz, bir süre sonra Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile mimar Efe Kesgün'ün doğum günü partisinde tanışıp yeni bir ilişkiye başladığı öne sürülmüştü.
Boz, Talu ile hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili açıklama yaparak, "Evet doğum gününde karşılaştık. Kendisi oradaydı ve konuştuk. Ama ilişki durumu ya da başka bir durum tabii ki de yok" ifadelerini kullanmıştı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

'Dünyanın en iyi savaş helikopterlerinden' diyerek duyurdu!

'Dünyanın en iyi savaş helikopterlerinden' diyerek duyurdu!

Buket Aydın boşandı mı? Buket Aydın'la ilgili flaş iddia

Buket Aydın boşandı mı? Buket Aydın'la ilgili flaş iddia

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

Yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceyda Düvenci: 'Oruç tutmuyor musunuz?' diye soracak olanlara…

'Oruç tutmuyor musunuz? diye soracak olanlara…'

Şahan Gökbakar, Merve Boluğur’un 40 parçalık puzzle sevincini ti’ye aldı!

Şahan Gökbakar, Merve Boluğur'un puzzle sevincini ti'ye aldı!

Buket Aydın boşandı mı? Buket Aydın'la ilgili flaş iddia

Buket Aydın boşandı mı? Buket Aydın'la ilgili flaş iddia

Survivor'da Ersin Korkut'tan adaya duygusal veda! Survivor Mert ile Ersin böyle vedalaştı

Survivor'da Ersin'den duygulandıran veda!

Survivor Ersin Korkut elendikten sonra Mert'in ailesini aradı! Survivor'da Ersin ve Mert barıştı mı?

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den doğum günü isteği

Ebru Şahin'den doğum günü isteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.